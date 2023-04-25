У Disney розпочали другий етап скорочення працівників — Finance.ua

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У Disney розпочали другий етап скорочення працівників

Фондовий ринок
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У Disney розпочали другий етап скорочення працівників
У Disney розпочали другий етап скорочення працівників
У понеділок у компанії Disney розпочалась друга хвиля скорочень працівників, яка має охопити тисячі робочих місць. Скорочення проводяться в рамках масштабної роботи зі скорочення 7 тисяч робітників, задля економії грошей компанії.
Про це пише Reuters.
Компанія планує скоротити «кілька тисяч» робочих місць до цього четверга, а після останнього етапу скорочень загальна кількість звільнень досягне 4 тисячі, кажуть у Disney.
Скорочення відбудуться в усіх бізнес-сегментах компанії, включаючи Disney Entertainment, ESPN, Disney Parks, Experiences and Products.
Нагадаємо, у лютому Disney оголосила про план скорочення штату, а також про реорганізацію компанії. Метою реорганізації є створення більш раціонального підходу до ведення бізнесу.
27 березня у Disney почали вперше повідомляти працівників, про скорочення. Другий етап наразі відбувається зараз. А третій етап скорочень планується провести перед початком літнього сезону.
Станом на 1 жовтня 2022 року у Disney працювали близько 220 тисяч осіб, з яких приблизно 166 тисяч — у США.

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