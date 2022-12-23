У «Дії» запускають бета-тест судових рішень — Finance.ua

У «Дії» запускають бета-тест судових рішень Сьогодні 19:18 — Особисті фінанси

У «Дії» запускають бета-тест судових рішень

У «Дії» запускають бета-тестування судових рішень — документів, якими завершується розгляд справи у суді.

Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий.

«Судове рішення — це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж пред’явити нотаріусу для відкриття спадщини», — сказано в повідомленні.

Долучитися до тестування нової послуги в Дії можуть українці, які:

мають цифровий РНОКПП у Дії;

є учасниками судової справи.

Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням

Нагадаємо, 20 грудня перша леді Олена Зеленська та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі Дія — Дія.Безбар’єрність.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.