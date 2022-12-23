У «Дії» запускають бета-тест судових рішень — Finance.ua
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У «Дії» запускають бета-тест судових рішень

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У «Дії» запускають бета-тест судових рішень
У «Дії» запускають бета-тест судових рішень
У «Дії» запускають бета-тестування судових рішень — документів, якими завершується розгляд справи у суді.
Документ має таку ж юридичну силу, що й паперовий.
«Судове рішення — це документ суду, яким завершується результат розгляду справи. Його можна показати органам ДРАЦС, щоб підтвердити, що чоловік і жінка розлучилися. Чи органам МВС, щоб забрати права, якщо до цього їх вилучили поліцейські, або ж пред’явити нотаріусу для відкриття спадщини», — сказано в повідомленні.
Долучитися до тестування нової послуги в Дії можуть українці, які:
  • мають цифровий РНОКПП у Дії;
  • є учасниками судової справи.
Зареєструватись на бета-тест можна за посиланням.
Нагадаємо, 20 грудня перша леді Олена Зеленська та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров презентували новий розділ на порталі Дія — Дія.Безбар’єрність.

Як працює Дія.Підпис, і для чого він потрібний 📱

За матеріалами:
Finance.ua
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