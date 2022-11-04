У «Дії» з’явилась нова військова облігація - «Енергодар» — Finance.ua

У «Дії» з’явилась нова військова облігація - «Енергодар» Вчора 15:40 — Фондовий ринок

Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

У застосунку «Дія» з’явилась нова військова облігація — «Енергодар».

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.

«Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію — ЗАЕС. Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал. Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу», — зазначив він.

Міністр закликав українців купувати військову облігацію в Дії, щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС.

Довідка Finance.ua:

вартість однієї ОВДП стартує від 900 гривень. Вони різняться за: датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій;

2 листопада у «Дії» з’явилась можливість купити ще одну військову облігацію — Бердянськ;

станом на 3 листопада через «Дію» продано військових облігацій на понад 80 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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