У «Дії» з’явилась нова військова облігація - «Енергодар» — Finance.ua
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У «Дії» з’явилась нова військова облігація - «Енергодар»

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Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua
У застосунку «Дія» з’явилась нова військова облігація — «Енергодар».
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook.
«Сьогодні рівно 8 місяців, як російські терористи захопили місто Енергодар та найбільшу в Європі атомну електростанцію — ЗАЕС. Відтоді росіяни регулярно обстрілюють станцію, тримають на її території військову техніку, викрадають та катують персонал. Це ядерний терор, що загрожує страшною катастрофою для всього світу», — зазначив він.
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Міністр закликав українців купувати військову облігацію в Дії, щоб допомогти ЗСУ деокупувати Енергодар та повернути український прапор на Запорізьку АЕС.

Довідка Finance.ua:

  • вартість однієї ОВДП стартує від 900 гривень. Вони різняться за: датами виплат — на строк до 1,5 року; відсотками доходу — від 11% до 16% річних; назвами на честь тимчасово окупованих міст та територій;
  • 2 листопада у «Дії» з’явилась можливість купити ще одну військову облігацію — Бердянськ;
  • станом на 3 листопада через «Дію» продано військових облігацій на понад 80 млн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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