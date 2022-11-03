У «Дії» можна купити ще одну військову облігацію – Бердянськ — Finance.ua

У «Дії» можна купити ще одну військову облігацію – Бердянськ Вчора 09:34 — Фондовий ринок

У «Дії» можна купити ще одну військову облігацію – Бердянськ

​​У «Дії» з 2 листопада можна купити ще одну військову облігацію — Бердянськ.

Про це повідомляє пресслужба сервісу «Дія» в Telegram.

«Відсьогодні в Дії можна купити ще одну військову облігацію — Бердянськ. Кожна куплена облігація наближає окуповані території до звільнення та підтримує нашу економіку», — сказано в повідомленні.

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Дата виплати: 10.05.2023 року. Процентна ставка: 14%.

«За покупку ви не платите жодних комісій чи додаткових платежів. Окрім Бердянська, в Дії також доступні Севастополь, Донецьк, Маріуполь, Херсон та Мелітополь. Кожна облігація відображається у вас в застосунку як документ», — повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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