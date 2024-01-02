У деяких районах Київщини частково відсутнє електропостачання — ДТЕК Сьогодні 09:52 — Аграрний ринок

У Бучанському і Вишгородському районах Київської області частково відсутня електроенергія внаслідок російської ракетної атаки 2 січня.

ДТЕК. Про це повідомили

«Київщина: через атаку російських окупантів частково відсутнє світло в Бучанському і Вишгородському районах», — йдеться в повідомленні.

У ДТЕК додають, що як тільки безпекова ситуація дозволить, енергетики почнуть відновлення електропостачання.

Через атаку тимчасово також відсутнє світло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах

Економічна Правда За матеріалами:

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