У деяких електромобілях Ford виявили серйозний дефект — Finance.ua
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У деяких електромобілях Ford виявили серйозний дефект

Вчора 03:00Технології&Авто
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Ford тимчасово припиняє продаж Mustang Mach-E через потенційну небезпеку, яку несуть ці електромобілі. Про це повідомив CarScoops.
Це стосуватиметься майже 50 тисяч автомобілів на території США — проблема пов’язана з потенційним перегрівом головних контакторів високовольтної батареї Mustang Mach-E.
Перегрів може призвести до іскріння та деформації поверхонь електричних контактів — це може призвести до того, що контактор (перемикач з електронним керуванням) залишиться в нестабільному стані, що може призвести до втрати тяги під час руху. Зрештою, це призведе до аварії.
Щоб вирішити цю проблему, Ford збирається оновити програмне забезпечення вторинного модуля керування бортовою діагностикою та модуль керування живленням від акумуляторної батареї.

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За матеріалами: Судебно-юридична газета
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