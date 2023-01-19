У Держспецзв’язку розповіли, в яких областях найгірша ситуація зі зв’язком — Finance.ua
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У Держспецзв’язку розповіли, в яких областях найгірша ситуація зі зв’язком

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Найбільші труднощі з мобільним зв’язком внаслідок пошкоджень інфраструктури спостерігаються в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.
Про це повідомив голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь на пресбрифінгу.
У Донецькій області доступність зв’язку становить 39,3%, у Запорізькій — 47,6%. Також у зв’язку з відключеннями електроенергії значних труднощів із зв’язком зазнають Одеська (67,6%) та Черкаська області (68,4%) області.
На решті території країни доступність мобільного зв’язку становить не менше 70% від загальної кількості базових станцій.
«Оператори (мобільного зв’язку) забезпечують резервним живленням не лише базові станції, а й усі підсистеми мережі — це десятки тисяч об’єктів. Зараз усі ключові елементи мереж операторів зарезервовані», — сказав Щиголь.
Голова Держспецзв’язку нагадав, що після перших масованих атак росіян на енергетичну інфраструктуру цей показник впав до 40%.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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