У Держмитслужбі розповіли, що в Україні відбувається із зовнішньою торгівлею — Finance.ua

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У Держмитслужбі розповіли, що в Україні відбувається із зовнішньою торгівлею

Казна та Політика
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У Держмитслужбі розповіли, що в Україні відбувається із зовнішньою торгівлею
У Держмитслужбі розповіли, що в Україні відбувається із зовнішньою торгівлею
Дефіцит зовнішньої торгівлі України за січень-червень 2022 року становив 2,6 млрд доларів за рахунок експорту товарів на 22,7 млрд доларів та імпорту — на 25,3 млрд доларів.
Про це повідомила Державна митна служба України.
Зазначається, що країни, з яких найбільше імпортували в Україну: Китай — 3,5 млрд дол., Німеччина — 2,2 млрд дол. і Польща — 2,1 млрд дол.
Експортували з України найбільше до Китаю — на 4,3 млрд дол., Польщу — на 2,3 млрд дол., Туреччину — 1,8 млрд дол.
При цьому найбільше імпортували в Україну наступні категорії товарів: машини, обладнання та транспорт — 7 млрд дол., паливно-енергетичні товари — 6,4 млрд дол., продукція хімічної промисловості — 4,6 млрд дол.
У трійку найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари — 10,1 млрд дол., метали та вироби з них — 4 млрд дол., машини, обладнання та транспорт — 2,4 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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