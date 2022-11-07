У держави є кошти на соцвиплати для переселенців - Верещук — Finance.ua

У держави є кошти на соцвиплати для переселенців - Верещук Вчора 12:42 — Казна та Політика

У держави є кошти на соцвиплати для переселенців - Верещук

У держави є кошти на соціальні виплати для переселенців — вже виплатили 45 млрд грн і готові виділити ще стільки, скільки буде потрібно.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу повідомила віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, коментуючи питання щодо затримки соціальних виплат для переселенців.

«Якщо понад місяць людина не отримує виплати, значить щось із документами. В держави кошти є. Ми вже виплатили 45 млрд грн на всі виплати, мається на увазі 2 і 3 тисячі для переселенців, і готові витратити стільки, скільки буде потрібно», — запевнила віцепрем’єр-міністр.

Вона зауважила, що з 1 жовтня запрацювала єдина соціальна програма, яка допомагає передати необхідні документи для соціальних виплат в електронній формі. Натомість багато проблем виникло із застосунком Дія.

«Так склалось, що Дія, яка „бачить“ умовно дорослу людину, „не бачить“ дітей. Зараз усе допрацьовано. Мінсоцполітики взяло на себе централізовано цю функцію — перенарахувати за діток і виплатити, але це все — процес», — зазначила Верещук.

Водночас вона запевнила, що всі питання щодо соцвиплат будуть зняті, людям допомагатимуть фокусовано. Наразі вже організована робота, коли під час державної евакуації потягом кошти видають людям готівкою відразу на пероні, після приїзду на нове місце.

За словами високопосадовиці, лише за останній місяць на «гарячу лінію 1548» звернулись 65 тисяч людей. Таку ж кількість дзвінків не змогли прийняти. З усіх отриманих звернень 75% становлять ті, що стосуються проблем з виплатами.

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Укрінформ За матеріалами:

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