У Чорноморську продають готель за вдвічі меншою ціною — Finance.ua
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У Чорноморську продають готель за вдвічі меншою ціною

Фондовий ринок
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Оголошено аукціон з приватизації готелю «Моряк» у Чорноморську зі зниженою ціною.
Готель розташований у центральній частині м. Чорноморськ, у 15 хвилин ходьби до головного пляжу.
Про це пише Регіональне відділення Фонду держмайна.
Повторно оголошено аукціон з приватизації готелю «Моряк», розташованого в Чорноморську Одеської області.
Якщо попередня стартова ціна становила понад 23 млн гривень, то зараз пропонується 11 977 968 гривень.
Готель розташований у центральній частині міста. Це п’ятиповерхова будівля, пристосована також для розміщення конференц-зали, ресторану, перукарні, солярію. До складу об’єкта входять також пункт охорони, альтанки, огорожа та інші споруди загальною площею 6 827,1 кв. м.
Аукціон з продажу мав відбутися 9 листопада, однак тепер він пройде 28 листопада.
У березні 2021 року Фонд державного майна України був готовий пошукати інвестора для готелю «Моряк», що перебуває на балансі морського торговельного порту «Чорноморськ». Зазначимо, що він не працює з квітня 2020 року.
Нагадаємо, в Одесі виставили на аукціон єдиний майновий комплекс Одеського спеціального науково-дослідного інституту зі стартовою ціною в майже 3 млн гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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