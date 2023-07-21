У червні українці перерахували рекордну суму для ЗСУ (інфографіка) — Finance.ua

У червні українці перерахували рекордну суму для ЗСУ (інфографіка) Сьогодні 12:00

У червні українці перерахували рекордну суму для ЗСУ (інфографіка)

За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд гривень.

Про це пише Опендатабот.

Для порівняння, це на 22% менше, ніж протягом другого півріччі 2022-го. Найбільші збори — у платформи United24, рекорд за весь час великої війни. Донати решти фондів також помітно зросли у порівнянні з попередніми місяцями.

Основну частину донатів за перше півріччя зібрала платформа United24 — 5,54 млрд гривень або 66% від загального обсягу. На рахунки фонду «Повернись живим» надійшло 1,81 млрд гривень (22%), а до фонду Сергія Притули — близько 1 млрд гривень (12%).

Переважну більшість коштів, які були перераховані на рахунки United24, призначені на потреби ЗСУ (на оборону) — 4,93 млрд грн або 89% усіх отриманих цією платформою донатів.

Решта 11% були зібрані на медичну допомогу і на відбудову України — 0,45 млрд гривень та 0,16 млрд гривень відповідно.

2,4 млрд гривень на оборону у червні— це абсолютний рекорд та майже половина від усіх донатів на оборону в першому півріччі поточного року. Попередній максимум — 2,24 млрд гривень — було зібрано цією платформою в липні 2022 року.

При цьому, результати зборів на ЗСУ за червень у 4,8 разів перевищили показники періоду січня-травня поточного року — тоді United24, у середньому, збирала на ці потреби 0,5 млрд гривень на місяць.

Схожа ситуація і з двома іншими благодійними фондами. У червні на 17% зросли збори «Повернись живим» — 0,34 млрд гривень проти «середньомісячних» 0,29 млрд гривень у січні-травні поточного року. Що стосується фонду Притули, то зростання склало аж 37% — у червні українці задонатили 0,22 млрд гривень, тоді як протягом попередніх п’яти місяців, у середньому, на рахунки заходило 0,16 млрд гривень.

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