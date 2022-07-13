У червні індекс продовольчих цін ФАО знизився — Finance.ua

У червні індекс продовольчих цін ФАО знизився Вчора 04:31 — Особисті фінанси

У червні індекс продовольчих цін ФАО знизився

У червні порівняно із травнем індекс продовольчих цін, який обраховує Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (ФАО), знизився на 2,3% до 154,2 пункта.

«У червні 2022 року, Індекс продовольчих цін ФАО у середньому становив 154,2 пункта, що на 2,3 відсотка менше, ніж у травні. Проте показник індексу, що відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, залишився на 23,1 відсотка вищим, ніж у червні 2021 року», — йдеться у повідомленні.

У ФАО зниження індексу пояснюють негативною динамікою світових цін на рослинні олії, зернові та цукор, натомість молочна продукція і м’ясо подорожчали.

Так, індекс цін ФАО на зернові в червні становив 166,3 пункта, що на 4,1% менше, ніж у травні цього року, але на 27,6% вище за показник червня 2021 року. Світові ціни на пшеницю в червні впали на 5,7%, але залишилися на 48,5% вищими за показник минулого року.

Світові ціни на фуражне зерно також впали на 4,1%, але на 18,4% перевищували показник минулого року, ціни на кукурудзу знизилися на 3,5% у порівнянні із травнем. Індекс цін ФАО на рослинну олію в червні становив 211,8 пункта, що на 7,6% менше за показник травня; на цукор — 117,3 пункта в червні, що на 2,6% менше, ніж у травні.

Водночас у червні індекс цін ФАО на м’ясо досяг рекордного рівня — 124,7 пункта, що на 1,7% вище за травневий показник і на 12,7% вище за рівень червня 2021 року. При цьому найбільше здорожчало м’ясо птиці.

Індекс цін на молочну продукцію зріс 4,1% порівняно із травнем — до 149,8 пункта. Найбільше зросли ціни на сир.

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Укрінформ За матеріалами:

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