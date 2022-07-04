У червні експорт агропродукції зріс на 30% — асоціація — Finance.ua
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У червні експорт агропродукції зріс на 30% — асоціація

Аграрний ринок
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За червень місяць Україні вдалося експортувати 2,7 мільйона тон продукції АПК, це на 30% більше, ніж в травні.
Про це повідомляє Український клуб агробізнесу.
Структура експорту у червні була така:
  • зернові культури: 1,4 млн т (кукурудза — 86%, пшениця — 10%, ячмінь — 3%). Приріст до показника минулого місяця: +23%;
  • олійні культури — 642,5 тис. т (насіння соняшнику — 84%, сої — 14%, ріпаку — 2%). Приріст: +52%;
  • рослинні олії — 298,5 тис. т (соняшникова олія — 94%, соєва — 6%). Приріст: +45%.
  • макухи після вилучення рослинних олій — 139,1 тис. т (соняшникова — 81%, соєва — 19%). Приріст: +20%.
Там зазначили, що найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику.
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«Для українського ринку насіння соняшнику ніколи не було експортно орієнтованою культурою. Практично весь обсяг перероблявся в Україні, а тоді вже експортувалася соняшникова олія. Ситуація зараз змінилася, і почав зростати саме експорт насіння», — заявили в асоціації.
Також зараз істотно змінилась географія експорту, якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет, то зараз основними є європейські країни, які розташовані поруч з Україною: Румунія, Польща, Болгарія, а також Туреччина.
За матеріалами:
Економічна Правда
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