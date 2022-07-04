У червні експорт агропродукції зріс на 30% — асоціація — Finance.ua

У червні експорт агропродукції зріс на 30% — асоціація Вчора 05:02 — Аграрний ринок

За червень місяць Україні вдалося експортувати 2,7 мільйона тон продукції АПК, це на 30% більше, ніж в травні.

Про це повідомляє Український клуб агробізнесу.

Структура експорту у червні була така:

зернові культури: 1,4 млн т (кукурудза — 86%, пшениця — 10%, ячмінь — 3%). Приріст до показника минулого місяця: +23%;

олійні культури — 642,5 тис. т (насіння соняшнику — 84%, сої — 14%, ріпаку — 2%). Приріст: +52%;

рослинні олії — 298,5 тис. т (соняшникова олія — 94%, соєва — 6%). Приріст: +45%.

макухи після вилучення рослинних олій — 139,1 тис. т (соняшникова — 81%, соєва — 19%). Приріст: +20%.

Там зазначили, що найбільші темпи приросту демонструють олійні культури, а точніше насіння соняшнику.

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«Для українського ринку насіння соняшнику ніколи не було експортно орієнтованою культурою. Практично весь обсяг перероблявся в Україні, а тоді вже експортувалася соняшникова олія. Ситуація зараз змінилася, і почав зростати саме експорт насіння», — заявили в асоціації.

Також зараз істотно змінилась географія експорту, якщо до війни основними покупцями української продукції були Китай, Індія, Нідерланди та Єгипет, то зараз основними є європейські країни, які розташовані поруч з Україною: Румунія, Польща, Болгарія, а також Туреччина.

Економічна Правда За матеріалами:

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