У Чехії виставили на продаж подаровану президентом модель «Нептуна», який вразив крейсер «Москва» — Finance.ua

У Чехії виставили на продаж подаровану президентом модель «Нептуна», який вразив крейсер «Москва» Сьогодні 18:33

У Чехії виставили на продаж подаровану президентом модель «Нептуна», який вразив крейсер «Москва»

Чеська ініціатива «Подарунок для путіна» вирішила пустити з молотка подаровану президентом Петром Павелом модель комплексу «Нептун», з якого рік тому вразили крейсер «Москва».

Як пише «Європейська правда», про це йдеться у Twitter ініціативи.

«Сьогодні виповнився рівно рік відтоді, як українські протикорабельні ракети „Нептун“ влучили в російський крейсер „Москва“. Макет цієї зброї нам передав на початку січня президент Петр Павел. Знаючи, що колись ми виставимо його на аукціон. Цей час настав. Дякую, пане президенте», — йдеться у повідомленні.

В описі аукціону йдеться про те, що переможець отримає письмовий сертифікат автентичності.

«Мета ініціативи — організувати матеріальну та фінансову допомогу для відновлення критичної інфраструктури в Україні. Кошти від аукціонів підуть на підтримку команди, яка займається відновленням України після війни, що залишила 10 мільйонів людей без води, електрики та опалення», — пояснюють автори.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року ВМС України завдали по крейсеру удару двома крилатими протикорабельними ракетами Р-360 «Нептун» берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ «Нептун». Внаслідок отриманих ушкоджень та складних погодних умов він перекинувся та затонув. Ввечері 14 квітня затоплення «Москви» визнало Міноборони росії.

Чеська ініціатива «Подарунок для путіна», заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, раніше зібрала кошти на модернізований танк T-72, реактивну систему залпового вогню RM-70 і різні типи безпілотників. Також «Подарунок для путіна» фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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