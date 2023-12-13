У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда

133
У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда
У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда
Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова заявила, що в Чехії видано ліцензій на комерційне постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).
Про це повідомляє Radio Prague International.
Читайте також
За оцінками чеського оборонного відомства, менше половини вже завершених проєктів із постачання техніки становлять близько 51,2 млрд чеських крон.
За словами Чернохової, з початку повномасштабної російської агресії Чехія передала Україні військової техніки на суму 6,2 млрд крон, у тому числі бойові вертольоти, танки і БМП. Також на території республіки пройшли підготовку близько 4000 українських військових.
Читайте також
Як повідомлялося, наприкінці листопада Чернохова заявила, що запас чеських армійських складів вичерпався, однак Чехія оформлює ліцензії на експорт військових матеріалів в Україну.
Завдяки цим ліцензіям необхідна техніка та боєприпаси продовжують поставлятися в Україну через приватні компанії та донаторів, пояснила вона.
Окрім ліцензій, у жовтні уряд Чехії схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 22 мільйони чеських крон.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.