У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда — Finance.ua

У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда Сьогодні 09:45

У Чехії видали ліцензії на постачання в Україну військової техніки на €4,7 мільярда

Міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова заявила, що в Чехії видано ліцензій на комерційне постачання військової техніки в Україну на загальну суму близько 117 млрд крон (4,7 млрд євро).

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За оцінками чеського оборонного відомства, менше половини вже завершених проєктів із постачання техніки становлять близько 51,2 млрд чеських крон.

За словами Чернохової, з початку повномасштабної російської агресії Чехія передала Україні військової техніки на суму 6,2 млрд крон, у тому числі бойові вертольоти, танки і БМП. Також на території республіки пройшли підготовку близько 4000 українських військових.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Чернохова заявила, що запас чеських армійських складів вичерпався, однак Чехія оформлює ліцензії на експорт військових матеріалів в Україну.

Завдяки цим ліцензіям необхідна техніка та боєприпаси продовжують поставлятися в Україну через приватні компанії та донаторів, пояснила вона.

Окрім ліцензій, у жовтні уряд Чехії схвалив виділення нового пакету військової допомоги для України на суму 22 мільйони чеських крон.

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Укрінформ За матеріалами:

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