У Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів: дата нововведення — Finance.ua

У Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів: дата нововведення Сьогодні 16:00 — Технології&Авто

Депутати нижньої палати парламенту Чехії проголосували за урядову поправку про реєстр українських автомобілів, які належать біженцям.

Із січня 2024 року українські водії не зможуть їздити без реєстрації автомобіля в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz

Реєстрацію автомобілів, якими керують українці з тимчасовим захистом хочуть запровадити, щоб контролювати технічний стан транспортних засобів та мати можливість карати штрафами у разі порушень. Законопроект ще передадуть на розгляд сенаторам.

У Чехії перебувають 38 тисяч українських автомобілів, з них 4 тисячі не застраховані.

«Якщо незастрахований український автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо їх потерпілій стороні і не вимагатимемо відшкодування від українських автомобілістів. Ця допомога дійсна протягом 6 місяців після виїзду з території України», — пояснив Владімір Крейзар з Чеської канцелярії страховиків.

Після закінчення цього терміну страхова стягне гроші з незастрахованого винуватця.

З початку березня 2022 року в Чехії сталося 173 аварії за участю українських автомобілів. Реєстр користувачів транспортних засобів з українськими номерними знаками допоможе штрафувати за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.

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