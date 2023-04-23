У Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів: дата нововведення — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чехії схвалили закон про реєстр українських автомобілів: дата нововведення

Технології&Авто
37
Депутати нижньої палати парламенту Чехії проголосували за урядову поправку про реєстр українських автомобілів, які належать біженцям.
Із січня 2024 року українські водії не зможуть їздити без реєстрації автомобіля в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.
Реєстрацію автомобілів, якими керують українці з тимчасовим захистом хочуть запровадити, щоб контролювати технічний стан транспортних засобів та мати можливість карати штрафами у разі порушень. Законопроект ще передадуть на розгляд сенаторам.
У Чехії перебувають 38 тисяч українських автомобілів, з них 4 тисячі не застраховані.
«Якщо незастрахований український автомобіль завдасть збитків у Чехії, ми відшкодуємо їх потерпілій стороні і не вимагатимемо відшкодування від українських автомобілістів. Ця допомога дійсна протягом 6 місяців після виїзду з території України», — пояснив Владімір Крейзар з Чеської канцелярії страховиків.
Місце для вашої реклами
Після закінчення цього терміну страхова стягне гроші з незастрахованого винуватця.
З початку березня 2022 року в Чехії сталося 173 аварії за участю українських автомобілів. Реєстр користувачів транспортних засобів з українськими номерними знаками допоможе штрафувати за порушення правил, виявлене автоматизованим пристроєм: перевищення швидкості, несанкціонована зупинка чи паркування.
До речі, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ (автоцивілку) за 15 хвилин на нашому порталі: Автоцивілка онлайн на Finance.ua🚙
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.