У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення — Finance.ua

У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення

Вчора 20:23 — Банківські метали

У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення

Центробанк росії призупиняє купівлю золота у кредитних організацій, щоб створити умови задоволення попиту населення.

Про це фінорганізація повідомляє у соцмережах.

«В даний час зріс попит з боку населення на купівлю фізичного золота в зливках, зумовлений, зокрема, скасуванням сплати ПДВ під час здійснення цих операцій», — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

за два тижні після вторгнення росії в Україну агресор зазнав чи не найгіршого падіння з кризи 90-х, що вже скоротило її ВВП на 30 млрд доларів, або 9% у 2022 році;

рішення лише десяти компаній країн Заходу припинити свій бізнес на території росії може загрожувати втратою робочих місць більш як 120 тисячам громадян рф.

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