У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення — Finance.ua

У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення
У Центробанку рф заявили про попит на золото з боку населення
Центробанк росії призупиняє купівлю золота у кредитних організацій, щоб створити умови задоволення попиту населення.
Про це фінорганізація повідомляє у соцмережах.
«В даний час зріс попит з боку населення на купівлю фізичного золота в зливках, зумовлений, зокрема, скасуванням сплати ПДВ під час здійснення цих операцій», — йдеться у повідомленні.
Довідка Finance.ua:
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