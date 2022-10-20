У центробанку рф кажуть, що мобілізація завдала шкоди російській економіці — Finance.ua
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У центробанку рф кажуть, що мобілізація завдала шкоди російській економіці

Світ
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У центробанку рф кажуть, що мобілізація завдала шкоди російській економіці
У центробанку рф кажуть, що мобілізація завдала шкоди російській економіці
Мобілізація в росії, яку агресор проводить для ведення війни проти України, посилить дефіцит робочої сили та підірве довіру споживачів, відтак економіка відновила падіння.
Про це повідомляє Bloomberg з посилання на звіт аналітичного департаменту центробанку росії.
Мобілізація в росії вже вдарила по споживчій довірі і діловій активності та, ймовірно, тиснутиме на економіку протягом наступних місяців.
«У вересні відновлення економічної активності призупинилося і до кінця місяця тенденція почала дещо погіршуватися», — йдеться в доповіді департаменту.
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Раніше повідомлялося, що мобілізація в рф може забрати з роботи приблизно одного зі ста активних працівників країни для відправки на фронт. Разом із тим, що понад 350 тисяч росіян втікають від призову на тлі рекордно низького рівня безробіття, кандидатів на звільнені місця залишається небагато.
«Зміна споживчих настроїв на тлі зростаючої невизначеності може тимчасово стримати відновлення споживання на початку четвертого кварталу. Скорочення робочої сили після часткової мобілізації може ускладнити спроби компаній усунути обмеження з боку пропозиції та обмежити загальну тенденцію економічної активності в найближчі місяці», — йдеться в звіті.

Як Європа позбувається залежності від російських енергоресурсів

За матеріалами:
Економічна Правда
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