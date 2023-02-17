У Центрі зайнятості назвали офіційну кількість безробітних українців — Finance.ua

У Центрі зайнятості назвали офіційну кількість безробітних українців Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

У Центрі зайнятості назвали офіційну кількість безробітних українців

У Державному центрі зайнятості офіційно зареєстровано 156 тис. безробітних українців.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила заступник директора Департаменту реалізації політики зайнятості Олена Мельник.

«На сьогоднішній день в службі офіційно зареєстровані в статусі безробітного 156 тис. громадян. Найбільша кількість тих, хто звернулися і перебувають на обліку, це жінки — 71%. Щодо регіонального розподілу, найбільше звернень фіксується у Харківській та Запорізькій областях, за ними — Дніпропетровська та Сумська», — розповіла вона.

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За словами Мельник, зараз з 26 тис. вакансій, якими володіє служба зайнятості, левова частка — для кваліфікованих робітників, які володіють певним інструментом праці.

Також є пропозиції в сфері торгівлі та послуг і є значна кількість вакансій для тих, хто вміє обслуговувати та ремонтувати автомобілі або знаряддя праці.

Розмір допомоги по безробіттю

З 1 січня 2023 року максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6700 грн, а мінімальний розмір становитиме 1000 гривень.

Мінімальний розмір допомоги зможуть отримувати застраховані особи, які протягом 12 місяців перед реєстрацією в центрі зайнятості мають страховий стаж менше семи місяців.

Тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів.

Якщо ж мова йде про осіб передпенсійного віку (за рік до досягнення відповідного віку та за наявності необхідного для призначення пенсії за віком страхового стажу), то тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів.

Довідка Finance.ua:

Міністерство економіки України ініціює розширення програм стимулювання зайнятості для вирішення проблеми безробіття, зокрема серед вразливих верств населення;

у січні 2023-го вперше від 24 лютого минулого року кількість вакансій наблизилася до 60 000. Робота є, українські компанії продовжують найм, відкриваючи більше нових робочих місць;

у топ-5 регіонів, де найбільше шукають працівників, третій місяць поспіль потрапляють Київська, Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Івано-Франківська області.

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УНІАН За матеріалами:

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