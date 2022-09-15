У бюджеті-2023 точно не будуть скорочуватися тільки дві статті видатків — Гетманцев — Finance.ua

У бюджеті-2023 точно не будуть скорочуватися тільки дві статті видатків — Гетманцев Вчора 16:34

Запропонований рівень дефіциту державного бюджету на 2023 рік є попередньо узгодженим, джерела його погашення зрозумілі.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі інформаційного телемарафону.

«Робота над бюджетом — це, в тому числі, робота з партнерами й робота по залученню коштів, кредитів в наступному році, так само як і в цьому році. Тому той дефіцит, який запропонований сьогодні в бюджеті, він попередньо узгоджений, і ми розуміємо ті джерела, які будуть використовуватися для погашення дефіциту і для залучення відповідних фінансових ресурсів», — сказав Гетманцев.

Він зазначив, що серед таких джерел є нова програма МВФ, а також допомога від США і Євросоюзу.

«Ви знаєте, що президент спілкувався з керівником МВФ і отримав попередні запевнення, що ця програма відбудеться. Це і допомога від США, ЄС. Тобто ми розраховуємо, безперечно, на допомогу, і в гіршому сценарії ця допомога буде», — зазначив депутат.

За його словами, при вкрай неприйнятному сценарії, якщо гроші не надійдуть, виникне потреба в скороченні витрат.

«Безперечно, треба буде скорочувати витрати. Які витрати точно не будуть скорочуватися — це війна, це армія. На жаль, другою великою статтею є соціалка, тому резерв будемо шукати тут. Але я навіть не хочу розглядати такого роду сценарії, тому що я переконаний в тому, що ми знайдемо джерела для покриття дефіциту бюджету», — підкреслив Гетманцев.

УНІАН За матеріалами:

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