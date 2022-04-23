У Бучі встановлюють обладнання для Інтернету Starlink — Finance.ua
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У Бучі встановлюють обладнання для Інтернету Starlink

Вчора 20:20Технології&Авто
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Нещодавно стало відомо, що Starlink в Україні зробили доступним для всіх.
У місті Буча на Київщині, яке нещодавно було звільнене від російських окупантів, встановлюють обладнання для супутникового Інтернету Starlink.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Загін спеціального призначення Ninja Starlink Turtles прибув до Бучі, щоб на даху Пластового вишкільного центру встановити новенький Starlink! Вітер змін дуже сильно дмухає у Бучі, тому технікам доводиться примотувати Starlink до себе», — написав він.
За матеріалами: ТСН
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