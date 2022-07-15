У Британії за допомогою блокчейн технологій можна вручити повістку до суду — Finance.ua
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У Британії за допомогою блокчейн технологій можна вручити повістку до суду

Технології&Авто
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У Великобританії дозволили вручати повістки до суду, використовуючи блокчейн технології, про це стало відомо завдяки оприлюдненим судовим документам.
Як повідомили представники суду, зважаючи на те, що NFT використовують для підтвердження права власності на витвори цифрового мистецтва, можливість надсилання повідомлення про судовий позов та «вручення» повістки до суду, використовуючи блокчейн технології, є цілком логічною.
Таке рішення прийняли під час розгляду справи засновника компанії з онлайн-гемблінгу Фабриціо Д’Алойя, який подав позов проти криптовалютних бірж, серед яких і Binance. Як заявив позивач, його криптоактиви були клоновані без його дозволу на брокерських майданчиках.
Суд постановив, що криптобіржі несуть відповідальність за те, щоб викрадені криптовалюти не були переміщені або вилучені з їхніх систем. Документи позову вирішили передадати у формі NFT на декілька гаманців, які були зламані шахраями.
Відтепер жертви криптошахрайства зможуть подавати до суду на невідомих зловмисників, надіславши позов на їх віртуальний гаманець. Нагадаємо, саме у Британії активно використовують закон, що дозволяє конфіскацію криптовалют, у боротьбі зі злочинністю. Так, у червні суд Великобританії виніс вирок для злочинця, який отримував оплату за наркотичні речовини у цифрових активах, вилучивши $ 6 мільйонів у криптовалютах (у тому числі біткоїни) та наркотики на $ 1 мільйон.
За матеріалами:
noworries
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