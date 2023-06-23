У Британії реактивний рюкзак почали використовувати для доставки піци (відео) — Finance.ua
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У Британії реактивний рюкзак почали використовувати для доставки піци (відео)

Технології&Авто
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У Британії реактивний рюкзак почали використовувати для доставки піци (відео)
У Британії реактивний рюкзак почали використовувати для доставки піци (відео)
Мережа піцерій Domino’s уклала партнерську угоду з виробником реактивних рюкзаків Gravity Industries — все для здійснення доставки піци незвичайним способом. Завдяки партнерству Domino’s першою у світі доставила піцу кур'єром із реактивним рюкзаком.
Випробування «футуристичного автомобіля» на плечах відбулось в рамках відкриття музичного фестивалю в англійському Гластонбері. Водій служби доставки Domino’s, який тимчасово перепрофілювався в пілота джетпака, стартував з найближчого закладу в Гластонбері, пролетів над полями і роздав піцу відвідувачам події.
У закладі зазначили, що вже не перший рік отримують замовлення від гостей фестивалю, але здійснити доставку на захід вкрай непросто. З реактивним рюкзаком отримати свій шматок піци зможуть всі охочі.
На питання про те, чи планує Domino’s зробити доставку піци з реактивним рюкзаком стандартною практикою, представник компанії відповів: «Все, що можемо сказати на даному етапі, — це те, що ідея має ноги… або крила… або реактивний ранець».
Костюм вартістю кілька сотень тисяч доларів був виготовлений на індивідуальне замовлення. Представники компанії-розробника рюкзака Gravity Industries зазначили, що доставка піци на їх реактивному ранці — унікальний випадок. Втім, у Gravity Industries вважають такий спосіб «майбутнім служби швидкої доставки».
Нагадаємо — у березні цього року стало відомо, що представники компанії Alphabet, що володіє Google, сподіваються упродовж 12 місяців запустити мережу доставки їжі дронами Wing, здатну обробляти мільйон замовлень. Технологія вже тестується в Логані, Австралія, де безпілотні літальні апарати доставляють до 1000 пакунків на день. Перевагою системи доставки за допомогою дронів є її здатність швидко адаптуватися до піків попиту в окремих регіонах.
За матеріалами:
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