У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза (фото) — Finance.ua
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У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза (фото)

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Королівський монетний двір представив новий дизайн монети номіналом 50 пенсів із зображенням короля Чарльза III, яка надійде в обіг до кінця року.
Про це повідомляє The Guardian.
Тим часом у понеділок о 9 ранку буде випущена спеціальна меморіальна серія монет, присвячена королеві Єлизаветі II. Портрет Чарльза з’явиться на 5 фунтовій монеті та 50 пенсах, присвячених королеві.
Нікола Хоуелл, головний комерційний директор Королівського монетного двору, повідомила: «Ми очікуємо, що клієнти почнуть отримувати пам’ятні монети з жовтня, а потім ми очікуємо, що пам’ятна монета номіналом 50 пенсів з’явиться в обігу, ймовірно, з грудня».
Портрет короля на монеті, який отримав особисте схвалення Чарльза, був створений скульптором Мартіном Дженнінгсом, повідомили у Монетному дворі. За традицією, портрет короля буде звернений вліво, в протилежний бік від королеви Єлизавети II.
У Британії показали перші монети з портретом короля Чарльза (фото)
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За матеріалами:
Економічна Правда
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