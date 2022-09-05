У Великобританії оголосили ім'я нового прем'єра — Finance.ua
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У Великобританії оголосили ім'я нового прем'єра

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У понеділок, 5 вересня, в Сполученому Королівстві призначений новий прем’єр-міністр країни. Ним стала чинна глава МЗС Британії Ліз Трасс.
У Великобританії оголосили ім'я нового прем'єра
Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.
Після оголошення результатів новообраний прем’єр Британії заявила, що для неї велика честь бути обраною лідером партії Торі та новим главою уряду.
Вона також подякувала Борису Джонсону, заявивши: «Борис, ти домігся Brexit, ти розтрощив Джеремі Корбіна, ти впровадив вакцину і ти протистояв путіну. Тобою захоплюються від Києва до Карлайла», — заявила Трасс.
За матеріалами:
Finance.ua
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