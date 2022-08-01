У Британії криптовалюту можуть визнати видом власності — Finance.ua

У Британії криптовалюту можуть визнати видом власності Вчора 03:53 — Фінтех і Картки

У Британії криптовалюту можуть визнати видом власності

Юридична комісія Великобританії закликала країну визнати NFT та цифрові валюти новим видом власності. Представники комісії опублікували заяву, в якій наголосили на підтримці уряду Британії щодо легалізації криптосфери.

Навіщо це? Як повідомили представники Юридичної комісії, визнання криптовалют новим видом власності значно полегшить захист інвесторів.

Цікаво, що комісія виступає проти того, щоб криптовалюти використовувалися в якості засобу оплати товарів та послуг. Втім, представники комісії підтримують їх використання для зберігання капіталу та трейдингу.

Окрім розгляду пропозиції про визнання криптовалют новим видом власності, у Британії планують обговорити законопроект про регулювання стейблкоїнів. У новому проекті закону під назвою Financial Services and Markets Bill стейблкоїни фігурують як платіжні засоби. Відповідно, їх обіг має бути врегульований згідно зі стандартами сфери надання фінансових послуг у Британії.

noworries За матеріалами:

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