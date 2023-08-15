У Бразилії вводять оподаткування операцій із BTC — Finance.ua

У Бразилії вводять оподаткування операцій із BTC Сьогодні 22:02 — Криптовалюта

У Бразилії вводять оподаткування операцій із BTC

Бразильські парламентарі схвалили поправки до законопроєкту, який визнає цифрові валюти фінансовими активами, що дозволить їх оподатковувати від 15 до 22,5%. Про це повідомляє Cointelegraph.

Зокрема, оподатковуватимуться цифрові активи, що зберігаються за кордоном, а також прибуток від коливань цін щодо фіатної валюти Бразилії.

За словами депутата Мерлонга Солано, перегляд спрямований на забезпечення рівного податкового режиму, оскільки зараз інвестиції за кордоном отримують нижчі податкові пільги.

Згідно з документом, цифрові активи, якими бразильці володіють за кордоном, підпадають під ті самі податкові правила, що й традиційні активи.

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Заробіток за кордоном у розмірі до 6000 бразильських реалів ($1200) буде звільнено від оподаткування відповідно до нових правил. Доходи від 6000 до 50 000 реалів (близько $10 000) оподатковуються за ставкою 15%. У разі перевищення цього порога податок застосовуватиметься за ставкою 22,5%.

Згідно з правками до законопроєкту, зміни торкнуться лише бірж, які не мають офісів у Бразилії. На думку експертів у галузі права, нові правила можуть зробити місцеві біржі менш витратним варіантом для деяких інвесторів, здебільшого для тих, чий дохід перевищує верхню податкову планку. Крім того, закон може підвищити активність торгових майданчиків на національному рівні та залучити іноземних гравців до відкриття офісів у країні.

У країні працює низка глобальних біткоїн-бірж, включаючи Binance, Coinbase, Bitso та Crypto.com, а також місцеві гравці, такі як Mercado Bitcoin та Foxbit.

Нині використання біткоїна у Бразилії залишається досить нішевим явищем. Річ у тому, що офіційне регулювання цифрових активів у більшості країн Латинської Америки знаходиться на початковому етапі розвитку і не завжди розвивається в дружньому для Біткоїн-стартапів напрямі. Приміром, у сусідній з Бразилією Аргентині центробанк заборонив платіжним сервісам і провайдерам пропонувати транзакції біткоїна та криптовалют.

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