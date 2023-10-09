У борг не дадуть: Fitch відкликало кредитні рейтинги білорусі — Finance.ua

У борг не дадуть: Fitch відкликало кредитні рейтинги білорусі Сьогодні 15:45

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не оцінює кредитоспроможність білорусі.

Fitch відкликало рейтинги Білорусі, включаючи довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті на рівні «RD «(обмежений дефолт), про це йдеться в заяві Fitch Ratings

«Відкликання рейтингів білорусі обумовлене відсутністю достатньої участі в рейтинговому процесі емітента… у Fitch більше немає достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не надаватиме рейтинги (або аналітичне висвітлення) білорусі», — йдеться в повідомленні агентства.

Довідка Finance.ua:

Fitch — одне з трьох основних кредитних рейтингових агентств поряд з Moody’s і S&P.

У квітні 2023 року Fitch підтвердив дефолтний статус білорусі. білорусь нездатна виконувати свої боргові зобов’язання, вважають аналітики.

У серпні 2023 року Fitch знизило кредитний рейтинг першої економіки світу. Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США до «AA+» з «ААА». Зниження рейтингу відбулося на тлі погіршення бюджетних показників, зростаючого держборгу і постійних протистоянь навколо питання про ліміт держборгу.

УНІАН За матеріалами:

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