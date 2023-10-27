У Болгарії розпочали ядерний проєкт за технологіями США — Finance.ua

У Болгарії розпочали ядерний проєкт за технологіями США Сьогодні 07:05 — Нерухомість

У Болгарії розпочали ядерний проєкт за технологіями США

Уряд Болгарії розпочав будівництво 7-го енергоблоку АЕС «Козлодуй» з використанням унікальної для Європи технології зі США.

Про це повідомляє Euractiv.

За словами прем'єр-міністра Ніколая Денкова, Болгарія використовуватиме нові технології американської атомної компанії Westinghouse, яка сподівається вийти на ринок ЄС через болгарський проєкт.

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На сьогодні у світі діють лише дві атомні електростанції, які використовують технологію Westinghouse AP1000: одна — в Китаї, інша — у США.

Зазначається, що Україна також виявила до неї інтерес.

«Державна компанія, відповідальна за проєкт, отримає 250 млн євро. Компанія розпочне переговори з організаціями, які мають збудувати 7-й енергоблок АЕС. Термін завершення проєкту — 2033 рік», — сказав Денков.

Джерела повідомили Euractiv, що цей кінцевий термін для електростанції потужністю 1150 мегават може бути трохи оптимістичним, та, найімовірніше, проєкт буде завершено до 2035 року.

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Хоча обсяг урядового внеску був оприлюднений, поточної інформації про загальну вартість завершеного блоку наразі немає.

Наступним кроком є вжиття міністром енергетики Руменом Радєвим необхідних заходів щодо прозорого вибору підрядника для проєктування, будівництва та введення в експлуатацію нового енергоблоку.

АЕС у придунайському місті Козлодуй працює на двох радянських ядерних реакторах, які в майбутньому використовуватимуть американське та французьке ядерне паливо.

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Водночас уряд Болгарії почне підготовку до будівництва 8-го реактора АЕС «Козлодуй» за тією ж технологією AP1000. Згідно з планом, будівництво двох нових енергоблоків має відбуватися паралельно, а другий має бути завершено через два-три роки після першого.

Рішення уряду Денков назвав одним з найважливіших, які Кабмін прийме протягом своїх повноважень.

«Сумарна потужність майбутніх 7-го та 8-го блоків становить 2300 МВт, що значно перевищує потужність закритих 1, 2, 3 та 4 блоків Козлодуйської АЕС у 1760 МВт», — зазначив Денков.

Він сказав, що технологія, яку Болгарія обрала для цих реакторів, є унікальною: «Вона дозволяє за дуже короткий час змінювати потужність реакторів, що надзвичайно важливо для стабільного управління енергосистемою».

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