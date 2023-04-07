У Болгарії оштрафували російську нафтову компанію "Лукойл" на 100 млн євро — Finance.ua
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У Болгарії оштрафували російську нафтову компанію "Лукойл" на 100 млн євро

Фондовий ринок
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У Болгарії оштрафували російську нафтову компанію "Лукойл" на 100 млн євро
У Болгарії оштрафували російську нафтову компанію "Лукойл" на 100 млн євро
Група «Лукойл» у Болгарії має заплатити 100 млн євро за зловживання своїм домінуючим становищем.
Про це свідчить рішення Комісії із захисту конкуренції Болгарії, про яке пише Euractiv.
Вона має обмежити доступ до податкових складів та транспортної інфраструктури, що може скоротити імпорт палива до країни. Розслідування Комісії зосередилося на поведінці «Лукойл Нафтохім Бургас» та «Лукойл Болгарія» та встановило, що група порушила закон, не надавши імпортерам та виробникам моторного палива доступу до своїх податкових складів.
Це обмежило імпорт морем, заблокувало податкові склади, пов’язані з нафтовим терміналом «Росенець» та бензиновим терміналом «Петрол-Варна», і не забезпечило доступу до нафтопродуктопроводів групи для транспортування палива іншим виробникам та імпортерам.
Група «Лукойл» володіє найрозвиненішою складською та супутньою транспортною інфраструктурою і, поряд з високою часткою на ринку зберігання автомобільного палива, є домінуючим підприємством. Це дозволяє Лукойлу зберігати провідні позиції в Болгарії на рівні оптової та роздрібної торгівлі.
«Лукойл» зловживає своїм домінуючим становищем як відповідно до національного законодавства, так і відповідно до законодавства Європейського союзу, оскільки обмеження імпорту до Болгарії може суттєво вплинути на структуру торгівлі між державами-членами. Тому компанію оштрафували на 100 млн євро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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