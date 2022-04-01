У Білому домі заявили, що курс рубля більше не показує реального стану економіки рф — Finance.ua
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У Білому домі заявили, що курс рубля більше не показує реального стану економіки рф

Вчора 13:31
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Директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявила, що центробанк рф і уряд штучно підтримують курс рубля і тому його більше не можна вважати показником стану місцевої економіки.
Про це вона заявила, відповідаючи на запитання журналістів, її слова вказані на сайті Білого дому.
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«У перші кілька днів після початку війни рубль був надійною ознакою того, в якому стані перебуває російська економіка, але зараз це не так, частково через ці штучні кроки, що робляться», — заявив Бедінгфілд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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