У Білому домі заявили, що курс рубля більше не показує реального стану економіки рф — Finance.ua

У Білому домі заявили, що курс рубля більше не показує реального стану економіки рф

Вчора 13:31

Директор з комунікацій Білого дому Кейт Бедінгфілд заявила, що центробанк рф і уряд штучно підтримують курс рубля і тому його більше не можна вважати показником стану місцевої економіки.

Про це вона заявила, відповідаючи на запитання журналістів, її слова вказані на сайті Білого дому.

«У перші кілька днів після початку війни рубль був надійною ознакою того, в якому стані перебуває російська економіка, але зараз це не так, частково через ці штучні кроки, що робляться», — заявив Бедінгфілд.

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