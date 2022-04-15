У березні українці вдвічі менше знімали готівку в банкоматах (аналітика) — Finance.ua

У березні українці вдвічі менше знімали готівку в банкоматах (аналітика)

Вчора 16:17 — Фінтех і Картки

Загальна кількість транзакцій за картками у березені поточного року, порівняно з аналогічним періодом 2021 року, зменшилася на 26,2%, а грошові об’єми не змінились.

Про це свідчать дані щодо карток 19 банків-клієнтів Українського Процесінгового Центру (UPC) в Україні, порівнюючи показники березня 2022 та 2021 років.

«За березень 2022 року відмічається значне зменшення активності держателей карток: значно менше знімають готівку в АТМ та оплачують за товари і послуги в інтернеті. Безсумнівно, основним фактором платіжної поведінки держателів карток є війна України проти рф. Українці стали більш ощадливими та, здебільшого, витрачають кошти на необхідні товари і послуги, а також більше перераховують гроші на інші картки», — розповідають аналітики UPC.

Оплата карткою у POS-терміналах

Загальна кількість покупок карткою у POS-терміналах зменшилася на 23,4% та складала в середньому 7 транзакцій на одну активну картку за березень 2022 року.

Спостерігається збільшення грошових обсягів оплат карткою — держателі карток витратили на 24,3% більше. Середня сума чеку за рік збільшилися на 62% та дорівнює 840 грн.

Зняття готівки

Кількість операцій зняття готівки в банкоматі зменшилась вдвічі (-51,0%) та складає одну транзакцію за місяць. Обсяги АТМ-транзакцій зменшилися на 36,3%, а середня сума чеку збільшилась на 30% та дорівнювала 4 368 грн.

Кількість операцій зняття готівки в відділеннях банку не змінилась, а обсяги транзакцій — зменшилися на 29,6%.

Розрахунки в Інтернеті

За березень поточного року, порівнюючи з тим же періодом 2021 року, кількість оплат в інтернеті зменшилися на 24,8%, а їх обсяги зросли на 8,6%. Середня сума чеку дорівнювала 2 722 грн., що на 44,4% більше ніж минулого року.

Найчастіше держателі карток оплачували комунальні послуги, поповнювали мобільні телефони та платили за відео-ігри. Значно менше, ніж рік тому, витрачали на послуги кур’єрів, замовлення готової їжі, магазини косметики, авіа та залізничні квитки, таксі та магазини одягу.

Перекази з картки на картку

Сервіс переказів й надалі показує зростання. У березні 2022 року кількість таких переказів майже не змінилась (+1%), а за грошовими обсягами відмічається зростання обсягів таких переказів вдвічі (на 111%). Зауважимо, що середня сума операції дорівнювала 5 140 грн.

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