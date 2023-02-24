У березні рф скоротить експорт нафти, щоб підняти ціни - Reuters — Finance.ua
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У березні рф скоротить експорт нафти, щоб підняти ціни - Reuters

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росія має намір різко скоротити експорт своєї нафти, щоб домогтися зростання цін на неї. У березні з європейських портів вийде на 25% менше танкерів, ніж у лютому.
Про це агентству Reuters розповіли джерела в російському уряді.
Видання зазначає, що через санкції росія практично втратила доступ на європейські ринки і тепер змушена продавати нафту і нафтопродукти в інші регіони. Але це призводить до того, що Індія, Китай і Туреччина наповнили ринок дешевими нафтопродуктами, виготовленими з російської ж нафти, раніше проданої їм з величезними знижками.
Офіційно росія вже оголосила про плани скоротити видобуток нафти на 500 000 барелів на добу в березні, що складе 5% від її валового видобутку і 0,5% від загальносвітового видобутку.
Однак цим справа, імовірно, не обмежиться. росія прагне підняти ціни на свою нафту, яка сильно подешевшала через спроби обійти західні санкції.
За даними джерел, російські нафтові компанії вже отримали березневі квоти на експорт нафти через західні порти росії — їм буде виділено на 20-25% менше обсягу, ніж вони просили.
За матеріалами:
УНІАН
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