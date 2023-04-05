У березні обсяг торгів на "Українській біржі" зменшився на 16,9% до 1,3 млрд гривень — Finance.ua

У березні обсяг торгів на "Українській біржі" зменшився на 16,9% до 1,3 млрд гривень Сьогодні 05:58 — Фондовий ринок

У березні обсяг торгів на «Українській біржі» зменшився порівняно із лютим на 16,9% до 1,258 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні біржі.

Зазначається, що загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у березні склав 1 257 897 183,70 гривень, а загальна кількість угод — 10 672.

У структурі торгів за березень 2023 року на державні облігації (ОВДП) припало 98,29% сумарного обороту або 1 236 436 965,48 гривень; 0,22% на акції або 2 803 722,53 гривень; на інвестиційні сертифікати 0,01% або 33 122,87 гривень; на іноземні цінні папери 1,48% або 18 623 372,82 гривень.

У березні Індекс українських акцій (Індекс UX) збільшився на 70,17% з 1 256,72 до 2 138,56 пункта.

Лідерами обігу на ринку пайових цінних паперів у березні були: ЮЖКОКС, аз (1,086 млн гривень), Astarta Holding N.V., аз (1,059 млн гривень) та Райффайзен Банк , аз (0,969 млн гривень).

Лідерами обігу на ринку боргових цінних паперів у березні були: 204150 ОВДП, погашення 26.02.2025 (357,5 млн гривень); 201255 ОВДП, погашення 24.05.2023 (308,6 млн гривень) та 218531 ОВДП, погашення 13.05.2026 (232,4 млн гривень).

Провідними операторами ринку акцій і сертифікатів фондів у березні стали: СПАЙК-ІНВЕСТ, КІНТО, Лтд та Драгон Капітал.

Провідними операторами ринку облігацій стали: Драгон Капітал, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА та СКАЙ БАНК.

У свою чергу, провідними операторами ринку іноземних цінних паперів у березні стали: ФК «Сократ», КІНТО, Лтд та Драгон Капітал.

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