У березні до країн Африки надійшло 20% українського експорту цукру — Finance.ua
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У березні до країн Африки надійшло 20% українського експорту цукру

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Україна суттєво збільшила експорт цукру до Камеруну, Лівії та Гвінеї: у березні до країн Африки надійшло 8 тисяч тонн або 20% українського експорту цукру.
Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики з посиланням на слова першого заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.
«Україна активно розвиває новий напрямок для експорту цукру. Протягом березня до трьох країн Африки — Камеруну, Лівії та Гвінеї було поставлено майже 8 тис. тонн продукту», — зазначив Тарас Висоцький.
За його словами, загалом ситуація на ринку цукру стабільна. Виробленого цукру достатньо для внутрішніх потреб українців та забезпечення необхідних обсягів експорту.
За матеріалами:
Економічна Правда
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