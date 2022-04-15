У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні — Finance.ua

У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні

У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні

Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, в березні скоротився на 0,3% до 1 046,738 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 0,3% з 1044,049 млрд гривень.

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Обсяг гривневих кредитів юрособам за звітний місяць збільшився на 0,7% до 520,093 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, скоротився на 0,3% до 249,812 млрд гривень.

Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 2,2% з 255,472 млрд гривень до 249,908 млрд гривень.

Процентні ставки у березні за гривневими кредитами для бізнесу збільшились на 1,5 п.п. до 13,2%, для населення знизилися на 12,7 в.п. до 20,6%.

За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 3,6%.

У 2021 році обсяг кредитів економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.

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