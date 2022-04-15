У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні

Вчора 16:43Кредит&Депозит
36
У березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривніУ березні бізнес погашав валютні кредити та залучав позики у гривні
Обсяг кредитів, виданих комерційними банками корпоративному сектору та фізичним особам, за оперативними даними Національного банку, в березні скоротився на 0,3% до 1 046,738 млрд гривень.
Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.
З початку року обсяг кредитів в економіку зріс на 0,3% з 1044,049 млрд гривень.
Читайте також
Обсяг гривневих кредитів юрособам за звітний місяць збільшився на 0,7% до 520,093 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих бізнесу в іноземній валюті, скоротився на 0,3% до 249,812 млрд гривень.
Обсяг кредитів, виданих населенню, за звітний період скоротився на 2,2% з 255,472 млрд гривень до 249,908 млрд гривень.
Процентні ставки у березні за гривневими кредитами для бізнесу збільшились на 1,5 п.п. до 13,2%, для населення знизилися на 12,7 в.п. до 20,6%.
За валютними кредитами ставки для бізнесу становили 3,6%.
У 2021 році обсяг кредитів економіці збільшився на 10% з 948,386 млрд гривень до 1 043,694 млрд гривень.
До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали у спеціальному сервісі.
Порівняти та підібрати кредит можна тут
За матеріалами: Українські Новини
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.