У Барселоні хочуть обмежити кількість туристів — Finance.ua

У Барселоні хочуть обмежити кількість туристів Сьогодні 05:32

У Барселоні хочуть обмежити кількість туристів

У 2019 році, перед тим, як почалася пандемія, Барселону відвідала надзвичайна кількість одноденних туристів — понад 3,1 мільйона, що перевищує населення міста, яке становить 1,7 мільйона людей.

Проте вже в 2023 році очікується новий рекорд за кількістю круїзних туристів.

Муніципалітет Барселони не має юрисдикції над портом і тому вимагає від регіонального уряду встановити обмеження на кількість круїзних суден до 200 тисяч пасажирів на місяць або до трьох суден на день.

Протести місцевих жителів

Останнім часом мешканці Барселони виходять на вулиці з протестами проти натовпів туристів. Жителі міста скаржаться на шум та забруднення, які супроводжують масовий туризм.

Протести свідчать про те, що місто має знайти баланс між розвитком туризму та комфортом місцевих жителів, які прагнуть «чистих вулиць та магазинів, де можна купити не тільки сувеніри», — розповіла Джанет Санс, заступниці міського голови Барселони, радниці з питань екології, урбанізму та мобільності.

Згідно з висловлюванням Санс, туристичний сектор має знайти спосіб, щоб Барселона не перетворилася на «тематичний парк», в іншому випадку місто може втратити свою привабливість не лише для місцевих жителів, але і для самого туристичного сектору.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.