У Банку Англії розповіли, коли з'являться банкноти з портретом наступника Єлизавети ІІ — Finance.ua

У Банку Англії розповіли, коли з'являться банкноти з портретом наступника Єлизавети ІІ Вчора 09:45

Банкноти нового фунта стерлінгів з портретом короля Карла III будуть представлені до кінця року і надійдуть в обіг до середини 2024 року.

Таку заяву зробили у Банку Англії, повідомляє Politico

«Портрет Його Величності з’явиться на наявних дизайнах усіх чотирьох полімерних банкнот, — йдеться у заяві. — Це буде продовження поточної полімерної серії, і жодних додаткових змін до дизайну банкнот не вноситиметься».

Відповідно до вказівок королівської сім’ї, щоб звести до мінімуму екологічні та фінансові наслідки зміни монарха, наявні запаси банкнот із зображенням королеви Єлизавети II, як і раніше, випускатимуться в обіг.

Поточні банкноти залишаться законним платіжним засобом та будуть вилучені з обігу лише у разі зносу чи пошкодження. Вони будуть у обігу разом із тими, які присвячені королю Карлу III.

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