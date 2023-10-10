У армії США закликали Конгрес об'єднати військову допомогу Ізраїлю та Україні — Finance.ua

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У армії США закликали Конгрес об'єднати військову допомогу Ізраїлю та Україні

Казна та Політика
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У армії США закликали Конгрес об'єднати військову допомогу Ізраїлю та Україні
У армії США закликали Конгрес об'єднати військову допомогу Ізраїлю та Україні
Командувач армії США Крістін Вормут заявила, що Конгрес має схвалити додаткове фінансування, щоб гарантувати, що плани Пентагону з виробництва та придбання боєприпасів зможуть одночасно задовольнити потреби як Ізраїлю, так і України.
Як повідомляє Reuters, Вашингтон пообіцяв допомогу Ізраїлю після нападів ХАМАС, у тому числі шляхом надсилання боєприпасів, причому перша партія допомоги у сфері безпеки, як очікується, надійде найближчими днями.
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«Одна річ, яка дійсно важлива з точки зору боєприпасів, зокрема, і нашої здатності підтримувати як потенційно ізраїльтян, так і українців одночасно, це додаткове фінансування від Конгресу, щоб мати можливість збільшити наші можливості, з точки зору нашої здатності розширювати виробництво, а потім також заплатити за самі боєприпаси», — сказала Вормут.
За її словами, армія США все ще перебуває на «ранніх стадіях» розгляду запитів Ізраїлю про підтримку, включно з тим, чи вплине надання такої допомоги на військову готовність США.
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«Але я б стверджувала, що так само, як ми прагнемо до підтримки України, я вважаю, що намір полягає в тому, щоб підтримати Ізраїль», — сказала вона.

Довідка Finance.ua:

  • американська влада засудила напад ХАМАС на Ізраїль, пообіцявши надати партнерам всю необхідну підтримку;
  • американські сенатори готують закон, який спрямований на надання допомоги Ізраїлю для захисту від атаки ХАМАС. Він включатиме поповнення системи протиракетної оборони «Залізного купола», а також буде розглянуто питання про додаткове фінансування.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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