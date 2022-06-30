У American Express оцінили перспективи криптоплатежів — Finance.ua

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У American Express оцінили перспективи криптоплатежів

Фінтех і Картки
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У American Express оцінили перспективи криптоплатежів
У American Express оцінили перспективи криптоплатежів
Криптовалютні платежі стануть реальністю у майбутньому, але нині вони економічно неефективні.
Про це в інтерв’ю Cointelegraph заявив директор із взаємодії з держструктурами American Express у Південній Європі Гонсало Перес дель Арко.
За його словами, на даний момент криптоплатежі не актуальні з низки причин, у тому числі через високі трансакційні витрати та неготовність мерчантів приймати цифрові активи.
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Він зазначив, що у компанії зацікавлені у використанні криптовалют та працюють у цьому напрямі.
«Бо це правильний напрям, який конкуренти на ринку підхоплюють», — додав він.

Криптовалюти та шахрайство 🧐

Перес дель Арко повідомив, що American Express робить «велику ставку» на криптовалюти з інвестиціями та розробкою кількох сценаріїв використання через венчурний підрозділ Amex Ventures.
Як приклад він навів нещодавній запуск платформою Abra криптовалютної подарункової картки за програмою Membership Rewards.
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Представник American Express уточнив, що рішення компанії поки що не заглиблюватися в криптоплатежі багато в чому пов’язане із регулюванням.
«Винагороди за членство — це щось відносно просте в роботі і низький ризик порівняно з іншими платіжними операціями з використанням криптовалют», — наголосив він.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратися у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, яка працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів понад 2 мільйонів трейдерів з усього світу.

Почати заробляти на EXMO

За матеріалами:
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