У American Express оцінили перспективи криптоплатежів — Finance.ua

У American Express оцінили перспективи криптоплатежів Вчора 06:16 — Фінтех і Картки

У American Express оцінили перспективи криптоплатежів

Криптовалютні платежі стануть реальністю у майбутньому, але нині вони економічно неефективні.

Про це в інтерв’ю Cointelegraph заявив директор із взаємодії з держструктурами American Express у Південній Європі Гонсало Перес дель Арко.

За його словами, на даний момент криптоплатежі не актуальні з низки причин, у тому числі через високі трансакційні витрати та неготовність мерчантів приймати цифрові активи.

Читайте також У JPMorgan припустили збереження тиску майнерів на ціну Bitcoin

Він зазначив, що у компанії зацікавлені у використанні криптовалют та працюють у цьому напрямі.

«Бо це правильний напрям, який конкуренти на ринку підхоплюють», — додав він.

Перес дель Арко повідомив, що American Express робить «велику ставку» на криптовалюти з інвестиціями та розробкою кількох сценаріїв використання через венчурний підрозділ Amex Ventures.

Як приклад він навів нещодавній запуск платформою Abra криптовалютної подарункової картки за програмою Membership Rewards.

Представник American Express уточнив, що рішення компанії поки що не заглиблюватися в криптоплатежі багато в чому пов’язане із регулюванням.

«Винагороди за членство — це щось відносно просте в роботі і низький ризик порівняно з іншими платіжними операціями з використанням криптовалют», — наголосив він.

На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратися у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, яка працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів понад 2 мільйонів трейдерів з усього світу.

Forklog За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.