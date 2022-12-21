У акцій Tesla найгірший місяць, квартал і рік в історії компанії — Finance.ua

У акцій Tesla найгірший місяць, квартал і рік в історії компанії Сьогодні 23:18 — Фондовий ринок

У акцій Tesla найгірший місяць, квартал і рік в історії компанії

Американський виробник електромобілів Tesla Inc. може завершити цей місяць, квартал і рік із найгіршою динамікою акцій у своїй історії.

Про це повідомляє MarketWatch.

20 грудня цінні папери компанії подешевшали на 8,1% до $141,8 за акцію. За розміром капіталізації компанія опустилася на дев’яте місце в індексі S&P 500, пропустивши вперед нафтовидобувну Exxon Mobil Corp.

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З початку грудня котирування Tesla впали на понад 29%, перевищивши рекордне місячне зниження на 25% у грудні 2010 року.

У четвертому кварталі ринкова вартість Tesla впала на 48% після падіння на 37,5% у другому кварталі цього року.

У 2022 році акції компанії обвалилися на 60,9%.

Аналітики Evercore знизили свою цільову ціну для акцій Tesla до $200 із $300 за папір, вказавши, що Маск поки не перестав продавати папери компанії.

«Якщо ви купили акції Tesla два роки тому, то ви у мінусі», — додали експерти.

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