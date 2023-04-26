У 2028 році Китай випробує технологію 3D-друку на Місяці — Finance.ua

У 2028 році Китай випробує технологію 3D-друку на Місяці 26.04.2023, 00:14 — Технології&Авто

У 2028 році Китай випробує технологію 3D-друку на Місяці

Влада КНР розповіла про плани освоєння Місяця і нагадала про деякі етапи, що заплановані на цьому шляху.

Про це пише China Daily

Китай здійснив першу посадку на Місяць у грудні 2013 р. у рамках місії Chang’e 3. У грудні 2020 р. апарат Chang’e 5 повернув на Землю зразки місячного ґрунту. До речі, відразу 1731 г.

У 2030 р. КНР планує доставити на місяць перших тайконавтів. Але перед цим буде ще декілька важливих місій.

Chang’e 6 (2025) буде вивчати топографію та підповерхневу структуру біля Південного полюса Місяця і також поверне на Землю зразки ґрунту.

Chang’e 7 (2026) буде досліджувати Південний полюс Місяця у пошуках ресурсів і включатиме орбітальний апарат, супутник-ретранслятор, посадковий модуль та невеличкий літаючий зонд.

Місія Chang’e 8 (2028), у склад якої ввійдуть посадковий модуль, місяцехід та літаючий зонд, буде ще цікавіша. Chang’e 8 спробує надрукувати на 3D-принтері місячну цеглину з матеріалів, які добуде на місці. Крім того, на посадковому модулі буде розмішена невеличка експериментальна екосистема. Тобто Chang’e 8 випробовуватиме технології, необхідні для будівництва місячної наукової бази.

Щодо пілотованої програми, то поки що КНР лише тестує Китайський пілотований космічний корабель нового покоління. Тестовий політ, у ході якого випробували нову капсулу, парашутну систему, тепловий щит та багато інших компонентів, відбувся у травні 2020 р. Вважається, що новий корабель, який полетить у тому числі й на Місяць, буде готовий до експлуатації у 2025-2026 рр. Дати нових випробувальних польотів поки що не оголошувалися.

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