У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ — Finance.ua

У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ Сьогодні 09:29 — Світ

У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ

У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ. Для порівняння, таке ж зростання очікується для Франції. А от британська та німецька економіки продовжують скорочуватися

Як пише Telegram-канал «Що з економікою?», про це повідомляє The Economist.

росіяни змогли адаптуватись до накладених санкцій:

деякі найважливіші російські банки не були відключені від системи SWIFT;

західні уряди заморозили близько 100 млрд дол. приватних російських активів — це лише чверть з 400 млрд дол., які зберігають за кордоном;

азійські покупці із задоволенням поглинають нафту, від якої відмовляється Європа;

Крім того, росія продовжує імпортувати товари за рахунок паралельного імпорту та закупівлі через країни-посередники.

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Bloomberg повідомляє, що ЄС має намір посилити контроль за дотриманням санкцій за рахунок заборони транзиту багатьох товарів через росію.

Обмеження мають запровадити в рамках одинадцятого пакету санкцій з моменту повномасштабного вторгнення, який буде зосереджений на закритті лазівок і боротьбі з обходом існуючих обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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