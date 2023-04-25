У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ — Finance.ua
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У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ

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У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ
У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ
У 2023 російська економіка може зрости на 0,7% — прогноз МВФ. Для порівняння, таке ж зростання очікується для Франції. А от британська та німецька економіки продовжують скорочуватися
Як пише Telegram-канал «Що з економікою?», про це повідомляє The Economist.
росіяни змогли адаптуватись до накладених санкцій:
  • деякі найважливіші російські банки не були відключені від системи SWIFT;
  • західні уряди заморозили близько 100 млрд дол. приватних російських активів — це лише чверть з 400 млрд дол., які зберігають за кордоном;
  • азійські покупці із задоволенням поглинають нафту, від якої відмовляється Європа;
Крім того, росія продовжує імпортувати товари за рахунок паралельного імпорту та закупівлі через країни-посередники.
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Bloomberg повідомляє, що ЄС має намір посилити контроль за дотриманням санкцій за рахунок заборони транзиту багатьох товарів через росію.
Обмеження мають запровадити в рамках одинадцятого пакету санкцій з моменту повномасштабного вторгнення, який буде зосереджений на закритті лазівок і боротьбі з обходом існуючих обмежень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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