У 2023 році в Україні збільшилося споживання сталі — Finance.ua

У 2023 році в Україні збільшилося споживання сталі Сьогодні 03:13 — Казна та Політика

Порівнюючи з 2022 роком, споживання металопрокату в Україні за підсумками 2023 року зросло більш ніж на 20%.

Комерційний директор металоторговельної компанії Vartis Сергій Коваленко заявив , що зростання показника пов’язане з активацією держпроектів.

«Цей ріст, перш за все, пов’язаний з активацією державних проєктів. Таких, як відбудова інфраструктури, відновлення мостів та мостових переходів, будівництво енергоукриттів. Також є такі проєкти, як, наприклад, підземна школа у Харкові - один з прикладів великих державних замовлень, що своєю чергою призводять до збільшення споживання металопрокату. Завдяки державним проєктам, споживання металу значно зросло, але цього б не сталося без зовнішньої фінансової допомоги держав-партнерів. У разі подальшої фінансової підтримки України тенденція росту споживання буде зберігатися і далі», — зазначив він.

У 2023 році основним трендом споживання металопрокату стала активізація будівництва та відбудова інфраструктури, енергоукриттів та збільшення обсягів відбудови зруйнованого житла. Додатковою тенденцією минулого року є значне збільшення притоку імпорту в Україну, зокрема, листового металопрокату.

Також протягом 2023 року відзначилося суттєве падіння цін на металопрокат у період березня-листопада. Ця тенденція віддзеркалює світову рецесію, яка призвела до зниження попиту на продукцію та зменшення споживання й виробництва сталі. У листопаді ситуація на глобальному ринку покращилась з активізацією попиту в Китаї, що спричинило підвищення ціни.

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За очікуванннями Vartis, протягом 2024 року ціни на прокату поступово зростатимуть протягом всього періоду.

Наразі обсяг державних замовлень безпосередньо впливає на зростання українського ринку металопрокату. Частина приватного замовлення в об'ємі приросту продажів за 2023 рік оцінюється на рівні 10%.

«У зв’язку з воєнним станом точні прогнози на квартали та місяці давати зараз — це вводити в оману. Тому ми маємо загальний прогноз — це зростання показників продажів 2024 року на 10%. Це відбудеться також завдяки поступовому відновленню інфраструктури, енергоукриттів, зруйнованих помешкань», — резюмує комерційний директор Vartis.

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