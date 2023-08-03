У 2023 році Україна матиме 20 млн. тон зерна для експорту з нового врожаю — Finance.ua
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У 2023 році Україна матиме 20 млн. тон зерна для експорту з нового врожаю

Казна та Політика
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Загалом виробництво очікується на рівні 47 млн. тон, з яких більше половини — 27 млн. тон. — піде на внутрішнє споживання і створення перехідних залишків.
Про це повідомив віце-президент УСПП, президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко.
«Відтак, таку кількість ми точно експортуємо. В цьому маркетинговому році ми експортували 58 млн. тон», — відзначив він. Якщо блокада російським агресором чорноморських портів продовжиться — зерно та іншу АПК-продукцію можливо вивезти на експорт, використовуючи дунайські порти, а також сухопутні шляхи через західний кордон.
При цьому варто розуміти, що наші фермери втрачають на логістиці, яка зросла у порівняні із довоєнними цінами в 4,5 рази. Зараз перевезення 1 тони коштує 150 доларів. Тому цю суму потрібно віднімати від світових цін на пшеницю, щоб розуміти, скільки приблизно може заробити вітчизняний аграрій.
Раніше УСПП запропонував сформулювати чітку позицію в діалозі із представниками 5 країн ЄС (Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії і Румунії), які виступають за продовження дискримінаційної заборони на імпорт українських зернових після 15 вересня. Україна розуміє, що є більш конкурентоспроможною (по обсягах і ціні), ніж європейські фермери. Ми не проти не продавати своє зерно в цих країнах. Натомість вимагаємо організації швидкого і ефективного транзитного коридору в порти ЄС, а також ті країни Євросоюзу, які навпаки, зацікавлені в купівлі українського АПК. Також провідні ділові асоціації України, серед яких і Український союз промисловців, звернулися до урядів України та Польщі щодо пришвидшення підписання угоди про спільний кордон.
За даними Українського клубу аграрного бізнесу, експорт продукції аграрного сектору України в липні 2023 року скоротився на 29% порівняно з червнем — до 3,7 млн тонн унаслідок неможливості перетину транспортом кордону через черги.
За матеріалами:
Finance.ua
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