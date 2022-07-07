У 2023 році світові стане ще тяжче: глава МВФ не відкидає глобальної рецесії — Finance.ua
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У 2023 році світові стане ще тяжче: глава МВФ не відкидає глобальної рецесії

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2023 року може початися глобальна економічна рецесія. Ситуація у світовій економіці значно погіршилась із квітня, а ризики продовжують зростати. При цьому 2023 рік, ймовірно, буде ще тяжчим, ніж 2022-й.
Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва, пише Reuters. За її словами, МВФ вже найближчими тижнями погіршить прогнози для світової економіки і на 2022 рік.
Очікується, що МВФ опублікує оновлений прогноз на 2022-й та 2023-й роки наприкінці липня. У квітні Фонд погіршив прогноз майже на цілий процентний пункт до 3,6% ВВП.
«Перспективи з часу нашого останнього оновлення у квітні значно погіршилися. Ми увійшли в дуже неспокійні води», — сказала Георгієва. На питання про реальність глобальної рецесії вона відповіла: «Ризик зріс, тому ми не можемо цього відкидати».
За її словами, останні економічні дані показали, що деякі великі економіки, зокрема Китаю та росії, скоротилися у другому кварталі. А у 2023 році ризики будуть ще вищими.
«2022 рік буде тяжким, 2023-й, можливо, буде ще тяжчим. Ризики рецесії на цей рік збільшилися», — сказала глава МВФ.
Вона закликала світові центральні банки та міністерства фінансів посилити співпрацю. Головною метою, на думку Георгієвої, має стати взяття під контроль інфляції.
За матеріалами:
Обозреватель
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