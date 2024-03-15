У 2023 році рівень бідності в росії досягнув історичного мінімуму — Bloomberg Сьогодні 04:04 — Світ

У 2023 році рівень бідності в росії досягнув історичного мінімуму — Bloomberg

Рівень бідності у росії за 2023 рік опустився нижче 10%, перетнувши вперше за понад 12 років історичний мінімум.

Про це пише Bloomberg.

У виданні пишуть, що рф наближається до президентський виборів у «хорошій» формі. Зараз Кремль витрачає значні кошти на соціальну підтримку сімей, підвищення пенсій, іпотечні субсидії та компенсації родичам військовослужбовців.

Ідеться, що «суспільне невдоволення економікою майже не відчувається». З іншого боку — постійним джерелом економічного занепокоєння для Кремля залишається швидке зростання цін, яке з'їдає доходи росіян.

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На противагу цьому зростання зарплат перевищує рівень інфляції. Наприклад, середньомісячна заробітна плата у 2023 році сягнула понад 74 тис. рублів (814 дол). Це приблизно на 30% вище, ніж два роки тому. Причому, до 2023 року в росії вже довгий час не спостерігалося зростання реального наявного доходу на понад 5%.

Крім того, цьогорічний дефіцит федерального бюджету на кінець лютого уже становить 1,5 трильйона рублів — тоді як російський Мінфін запланував на увесь 2024 рік дефіцит розміром 1,6 трильйона рублів. Водночас грошові резерви вже скоротилися вдвічі.

Економічна Правда За матеріалами:

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