У 2023 році преміальний сегмент українського авторинку зріс на 90% — Finance.ua

У 2023 році преміальний сегмент українського авторинку зріс на 90% 12.01.2024, 00:32 — Технології&Авто

У 2023 році преміальний сегмент українського авторинку зріс на 90%

Як повідомляє AUTO-Consulting, преміальний сегмент авторинку зріс кількісно на 90%, у порівнянні з 2022-м. Але весь авторинок за 2023 рік зріс на 62%. А це означає, що сегмент Premium зростав значно швидшими темпами.

Нагадаємо, що в 2023 році українці придбали 65 089 нових автомобілів, що значно більше за минулий рік (40 076).

Відкладений попит — це одна з основних причин більш ніж півтора-кратного росту ринку. Інша причина — це значне скорочення інструментів для інвестування коштів, більшість бізнесів зараз не розвивається. Третьою причиною можна назвати ситуацію на ринку нерухомості, вкладатись у неї в нинішніх умовах надто ризиковано.

За даними AUTO-Consulting, минулого року українці витратили на нові автомобілі 2,155 млрд євро, тобто, середня вартість однієї автівки склала 33 108 євро. Сегмент дешевих машин майже не змінився (+10,63%), на фоні загального росту ринку (+62,41%), та склав 13,64% від загального об'єму, але 6,09% від загальних витрат на нові автомобілі: було продано 8875 автівок середньою вартістю 14 800 євро.

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Люксові автомобілі вартістю понад 400 тисяч євро за штуку знайшли 38 власників проти 59 минулого року — це лише 0,06% ринку, але 0,56% від грошового об'єму. Звісно, мільйонери можуть мати не один і не два таких автомобілі, а цілі колекції, але на ринку вони погоди не роблять.

Основний об'єм складають автомобілі, які максимально наближені до середньостатистичної вартості, в AUTO-Consulting їх класифікують їх як Volume. На такі в 2023 році прийшлось 65,89% ринку або 42 884 штуки, що на 71,65% більше, ніж дилери реалізували позаминулого року (24 984).

Але в фінансовому вимірі на них припадає менший відсоток — 53,26%, тобто, середня вартість нової автівки масового сегмента в 2023 році склала 26 763 євро. І це більше торішнього показника, коли в цьому ж сегменті вартість була близько 25 956 євро. Хоча, це пов’язано не стільки з тим, що українці почали купувати кращі машини, а з ростом цін.

А от сегмент Premium минулого року збільшився майже вдвічі: клієнтам було передано 13 292 машини (+89,59%) проти 7011 у 2022 році. Тобто, кожна п’ята нова автівка відносить до преміального класу. А в фінансовому об'ємі це всі 40%, адже середня вартість преміальної автівки склала 65 тисяч євро або більш ніж вдвічі більше за автівку середнього — об'ємо-утворюючого — класу.

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При цьому, середня вартість машини Premium сегменту минулого року була навіть трохи вищою (65 810 євро), що може свідчити про знижки на такі автомобілі, акційні розпродажі та популярність пакетних комплектацій в 2023 році. Дилери в особистих бесідах підкреслюють, що їм вдалось знайти багато нових клієнтів завдяки більш привабливим цінам на машини, які раніше вартували більше.

Зокрема, напрочуд успішним видався рік для AWT Bavaria, дилерам якої вдалось реалізувати рекордну кількість BMW — 4263 машини або на 136,7% більше ніж у 2022 році (1801). BMW у 2023 році не залишили жодного шансу своїм конкурентам з Audi (1580 штук і +78% росту продажів) та Mercedes-Benz (2601 та +46,8%). В преміум-сегменті кращий ріст показав тільки Lexus (+148%), але в загальному заліку (1892 штуки) їм до BMW далеко, хоча пропонувати пакетні комплектації японцям легше, бо вони, на відміну від німецьких брендів, не намагаються зробити зі своїх машин конструктор в плані комплектацій.

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