У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими — Finance.ua

У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими Сьогодні 04:43 — Фондовий ринок

У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими

З початку 2023 року вартість акцій компанії MicroStrategy зросла зі $141 до $670,71, згідно з TradingView . Однак експерти 10x Research вважають їх переоціненими.

Тільки за останній місяць вартість акцій MicroStrategy збільшилася на більш ніж 32%. За рік приріст склав 319,19%, згідно з TradingView:

Це сталося на тлі стрибка курсу біткоїна. Нагадаємо, після купівлі додаткових 14 620 BTC нереалізований прибуток компанії сягнув $2,2 млрд.

Однак найближчим часом вартість акцій фірми може впасти на 20% або більше, вважають експерти 10x Research. На їхню думку, ця позиція переоцінена на 26%.

Свій висновок аналітики зробили на підставі регресивної моделі, яка дає змогу простежити кореляцію між MSTR і біткоїном.

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