У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими — Finance.ua
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У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими

Фондовий ринок
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У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими
У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими
З початку 2023 року вартість акцій компанії MicroStrategy зросла зі $141 до $670,71, згідно з TradingView. Однак експерти 10x Research вважають їх переоціненими.
Тільки за останній місяць вартість акцій MicroStrategy збільшилася на більш ніж 32%. За рік приріст склав 319,19%, згідно з TradingView:
У 2023 році акції MicroStrategy зросли на 320%. Експерти вважають їх переоціненими
Це сталося на тлі стрибка курсу біткоїна. Нагадаємо, після купівлі додаткових 14 620 BTC нереалізований прибуток компанії сягнув $2,2 млрд.

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Однак найближчим часом вартість акцій фірми може впасти на 20% або більше, вважають експерти 10x Research. На їхню думку, ця позиція переоцінена на 26%.
Свій висновок аналітики зробили на підставі регресивної моделі, яка дає змогу простежити кореляцію між MSTR і біткоїном.
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