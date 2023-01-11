У 2022 році венчурні інвестори вклали у криптопроєкти $37,7 млрд — Finance.ua
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У 2022 році венчурні інвестори вклали у криптопроєкти $37,7 млрд

Криптовалюта
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У 2022 році венчурні інвестори вклали у криптопроєкти $37,7 млрд
У 2022 році венчурні інвестори вклали у криптопроєкти $37,7 млрд
У 2022 році венчурні інвестори вклали в 1769 криптопроєктів $37,7 млрд.
Про це повідомив аналітик Колін Ву з посиланням на дані компанії Мessari.
Кількість залучених коштів у різних галузях крипторинку відносно збалансована: на сектор централізованих фінансів (CeFi) припадає 14%, на децентралізовані фінанси (DeFi) — 18%, на NFT/GameFi — 16%, на інфраструктуру — 17%, на решту Web 3.0-проєктів — 36%. Для порівняння, 2021 року вкладники профінансували 1364 стартапи на 31,6 млрд доларів.
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З усіх венчурних фондів, які інвестували 2022 року, найбільше вкладень зробила криптобіржа Coinbase — 119, далі йдуть компанія-розробник Animoca Brands — 118, венчурний фонд Shima Capital — 88, DeFi-протокол Spartan — 64, криптоінвестиційна компанія Dragonfly Capital — 61, збанкрутіла торгова фірма Alameda Research — 59 і венчурний фонд Andreessen Horowitz (a16z) — 57.
Найбільше коштів залучили компанія-розробник NFT-колекції Bored Ape Yacht Club, Yuga Labs, компанія-розробник криптогаманця MetaMask, ConsenSys, і блокчейн Polygon — по 450 млн доларів кожен. Далі йдуть провайдер цифрової інфраструктури та рішень для видобутку криптовалют Compute North (385 млн), Animoca Brands (358,8 млн), енергетична компанія Crusoe Energy (350 млн) і блокчейн NEAR (350 млн).

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За матеріалами:
cryptomisto
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